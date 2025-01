+++ Rosenthal verlässt Rotkäppchen: Nach über 25 Jahren bei Rotkäppchen-Mumm hat sich Tanja Rosenthal, Director Corporate Research, Development & Innovation, entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Dies meldet das Unternehmen. Tanja Rosenthal habe in ihrer Zeit im Unternehmen verschiedene Führungspositionen inne gehabt, in denen sie bereichsübergreifend und nachhaltig zum Erfolg von Rotkäppchen-Mumm beigetragen habe, heißt es in der Mitteilung. Dazu zähle etwa der Ausbau der Sektmarke Rotkäppchen zur Dachmarke mit den Teilbereichen Alkoholfrei, Qualitätswein und Fruchtsecco, die Implementierung der Alkoholfrei-Technologie sowie der Aufbau der Abteilung Research & Development mit sensorischer Verantwortung für alle Neuprodukte. Hinzu komme die Etablierung der Rotkäppchen-Mumm Academy. Christof Queisser, selbst im Aufbruch befindlicher CEO des Unternehmens (s. faxline 48/2024), sagt: „Tanja Rosenthal hatte in ihrer langen Zeit bei Rotkäppchen-Mumm einen wesentlichen Anteil an der dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens. In den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen hat sie mit ihrer Intuition und Kreativität unsere Produkte und Marken geprägt. Ich danke ihr sehr für ihr großes Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ihre Dynamik verbunden mit kreativen Lösungen hat den Weg für viele erfolgreiche Innovationen bereitet." Tanja Rosenthal sagt: „Ich blicke auf eine inspirierende, ereignisreiche Zeit zurück. Es wurde nie langweilig, die Menschen, die Marken und die unterschiedlichsten Projekte und Führungsaufgaben haben mich erfüllt. Ich danke meinen Teams, den Kolleg:innen und der Geschäftsführung für die stets konstruktive Zusammenarbeit und das in mich gesetzte Vertrauen." -red-