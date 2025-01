Ruf übergibt an Mößner

Ottmar Ruf verlässt nach der diesjährigen Lese den Badischen Winzerkeller (BWK) in Breisach. Der BWK-Kellermeister verabschiedet sich in die Rente und übergibt den Staffelstab an Manuel Mößner. „Beide sind mit ihren Teams die Macher in unseren Kellern, beide unterstreichen die Qualitätsarbeit der letzten Jahre und die Tatsache, dass der Badische Winzerkeller für die Zukunft mit dem Kellerteam und dem Kellerchef Manuel Mößner bestens aufgestellt ist“, so Christian Schätzle, Vorstand Produktion/Önologie beim BWK. -red-