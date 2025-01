2024er Eiswein aus Franken

Ende Dezember ist einigen Winzern in Franken die Eisweinlese geglückt. Das meldet das Deutsche Weininstitut (DWI). Nachdem für mehrere Stunden eine Temperatur von -7°C oder kälter herrschte, gelang Winzer Sebastian Koch aus Binsfeld in Unterfranken in den frühen Morgenstunden des 28. Dezembers in der Lage Stettener Stein die Eisweinlese. Auch das Weingut Melber in Rödelsee konnte gefrorenes Lesegut ernten. Dem Winzerhof Krauß aus Abtswind im Kreis Kitzingen war dies bereits im November gelungen. 2024 haben laut DWI in Rheinland-Pfalz 50 Betriebe Rebflächen (insgesamt 42 ha) für Eiswein angemeldet, zehn mehr als im Jahr zuvor. -red-