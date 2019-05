Bordeaux von heute ist bunt, modern, zugänglich. Und das meint nicht nur die Stadt selbst, sondern ebenso die Winzer, die – anders als früher – auch im Sommer für jeden Geschmack den passenden Wein oder gar Crémant in petto haben. Der Bordeaux-Verband CIVB bietet deshalb auch in diesem Jahr wieder Fachhändlern kräftige Unterstützung, um den Sommer mit Bordeaux gebührend zu feiern und den Absatz anzukurbeln. Wer im Juni eine pfiffige zweiwöchige Bordeaux-Sommer-Promotion „Bordeaux goes Summer 2019“ organisiert, kann einen Food-Pairing-Event (inklusive Sommelier-Einsatz) für seine Kunden gewinnen! Für Rang 2 und 3 gibt es je einen Weinkühlschrank. Als Sahnehäubchen werden die kreativsten Konzepte in WEIN+MARKT portraitiert. Ob Zweitplatzierungen, Online-Aktion oder ein innovativer Event – jeder Händler entscheidet selbst, wie er die Promotion bei sich im Laden umsetzt. Der Verband stellt dazu Promotionsmaterial zur Verfügung, mit dem Fachhändler oder Weinabteilungsleiter sommerliches Bordeaux-Flair in ihren Laden bringen können. Anmeldungen ab sofort bis zum 31. Mai unter https://www.bordeaux-promotion.de/bordeaux-goes-summer/ -red-