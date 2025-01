Bork heuert bei Vinissimo an:

Die Vinissimo Weinhandelsgesellschaft mbH, München, verstärkt mit Oliver Bork ihr Verkaufsteam. Er wird laut Pressemitteilung die Betreuung und Entwicklung der Regionen Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie des nördlichen Bayerns übernehmen. Bork studierte in Geisenheim Weinbau und Önologie, war unter anderem als Brand-Ambassador für Marchesi Antinori sowie als Weinberater für Splendid Drinks im Einsatz, so ein Eintrag in beruflichen Netzwerken. Gleichzeitig gibt das Münchner Unternehmen bekannt, dass sich Bernhard Zeller eine neue berufliche Herausforderung sucht. -red-