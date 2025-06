BWW rechnet mit 24.000 Besuchern

Die Barcelona Wine Week (BWW) rechnet für die 2025er-Ausgabe vom 3. bis 5. Februar mit 24.000 Besuchern, die zu 20% aus dem Ausland stammen. Das melden die Organisatoren, die darüber hinaus von 1.100 Ausstellern aus ganz Spanien ausgehen. Das entspricht ausstellerseitig einem Plus von 16% gegenüber 2024, als 21.000 Besucher zum Messebesuch in die katalanische Hauptstadt gekommen sind. In der Pressemitteilung verweisen die BWW-Macher darauf, dass neue Märkte und wie sie zu erschließen sind zu den vordergründigen Zielsetzungen der Messe gehören. In Zusammenarbeit mit der spanischen Außenhandelsagentur ICEX soll daher das Hosted-Buyers-Programm auf 700 Einkäufer aus aller Welt ausgeweitet werden. Außerdem stellen Weißweine und Weine aus alten Reben Schwerpunktthemen dar (s. faxline 43/2024). -red-