Die Pfalz zu Gast in Krefeld

Die Pfälzer Weinwerbung Pfalzwein e. V. geht neue Wege. Künftig will der Verband, dessen Mitglieder einen großen Teil ihrer Weine über den LEH verkaufen, nach eigenen Angaben noch stärker in Verbrauchermärkten und Regionen präsent sein und so die Aufmerksamkeit deutschlandweit auf die Weine der Pfalz ziehen. Ende Mai ist Pfalzwein mit der ersten Aktion gestartet: Im Globus Markt Krefeld werden im Aktionszeitraum (30.Mai bis 18.Juni 2022) ausgewählte Pfälzer Weine mit Food & Weinkombination auffällig platziert. Es gebe Zweitplatzierungen, Lichtsäulen, einen Wein des Monats; alles begleitet durch POS- und Onlinewerbung und Gewinnspiele. Highlight soll ein Kundenabend mit der Pfälzer Weinprinzessin Laura und Winzer:innen aus der Pfalz werden. -red-