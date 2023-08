Die wertvollsten Weinmarken

Das Londoner Consulting Unternehmen Brand Finance hat sein diesjähriges Ranking der wertvollsten Champagner- und Weinmarken vorgestellt. In den Top 10 befinden sich nach Ansicht der Briten demnach – abgesehen von drei Champagner-Marken – nur Weinmarken aus Übersee. Das Ranking wird angeführt von Moët & Chandon (Markenwert umgerechnet 1,19 Mrd. Euro), Changyu aus China (1,09 Mrd. Euro) und Chandon (0,92 Mrd. Euro). Dahinter folgen Veuve Clicquot (0,82 Mrd. Euro), Dom Pérignon, Barefoot und Penfolds mit jeweils 0,64 Milliarden Euro, Beringer (0,46 Mrd. Euro), Concha y Toro (0,37 Mrd. Euro) und Jacob’s Creek (0,27 Mrd. Euro). Brand Finance hat außerdem die Stärke der Marken bewertet. Dafür habe man eine Scorecard mit Kennzahlen zur Bewertung von Mar- ketinginvestitionen, Stakeholder-Equity und Unternehmensleistung herangezogen. Die Ergebnisse ähneln den Kategorien von Rating-Agenturen. Auf den vorderen sechs Plätzen bei Brand Finance liegen mit einer Bewertung von AAA- die Marken Changyu, Penfolds, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, GH Mumm und Chandon, dahinter folgen mit AA+ Barefoot, Dom Pérignon und Jacob’s Creek sowie mit AA Carlo Rossi aus den USA. Einem ähnlichen Ranking von Wine Intelligence Ltd., London, zufolge liege bei den stärksten Weinmarken Yellow Tail aus Australien an der Spitze. -red-