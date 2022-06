EPI kauft Isola e Olena

EPI, eine zu 100 Prozent der Familie Descours gehörende Luxusgütergruppe unter der Leitung von Christopher Descours, hat Unternehmensangaben zufolge das toskanische Weingut Isole e Olena übernommen. Das 1956 von der Familie De Marchi gegründete Weingut Isole e Olena mit Sitz in San Donato in Poggio (Chianti Classico) umfasst etwa 56 Hektar Weinberge. „Isole e Olena hat sich dank der Vision von Paolo De Marchi, seiner Forschung und seiner Arbeit auf diesem Gebiet einen Ruf für Eleganz und Authentizität im Chianti Classico erworben“, heißt es aus der EPI-Gruppe. Paolo De Marchi sei ein Pionier der Weinbergsstudien und -experimente. Er habe zum Ziel, das Terroir aufzuwerten und die Ergebnisse der autochthonen Rebsorten, vor allem des Sangiovese, durch Massenselektion und detaillierte Kartierung der mergelhaltigen Böden zu verbessern. Paolo De Marchi, der gegenüber Medien angab, sich vergeblich um eine Nachfolge bemüht zu haben, soll sich zunächst weiter um die Weine von Isole e Olena kümmern und dem CEO Giampiero Bertolini beratend zur Seite stehen. Zum Portfolio von EPI gehören etwa die Champagnerhäuser Piper-Heidsieck und Charles Heidsieck, in Italien hatte es 2016 bereits die Mehrheitsanteile an Biondi Santi gekauft. -red-