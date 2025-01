+++ Eurovino-Planung im Gange: Die Messe Karlsruhe steckt mitten in der Planung für die zweite Ausgabe der Eurovino, die am 9. und 10. März 2025 stattfinden soll. Zur Premiere im März 2024 kamen nach Angaben der Veranstalter rund 300 Aussteller und mehr als 2.000 Besucher. Am Konzept des nachhaltigen Standbaus möchten die Karlsruher festhalten. Die Verkostungszone heißt fortan Wine Experience und bietet eine Präsentationsfläche für Unternehmen, die auf der Messe nicht mit einem eigenen Stand vertreten sind. Die in der Wine Experience präsentierten Weine wie auch die Produkte der Aussteller mit eigenem Stand vor Ort hält zudem der Eurovino Weinguide bereit, eine digitale Plattform, die ganzjährig das Produktportfolio abbildet. Außerdem bietet die Eurovino mit der Kundeneinladungsflatrate Ausstellern die Möglichkeit, unbegrenzt Kunden und Geschäftspartner kostenfrei auf die Messe und an ihren Stand einzuladen. Potenzielle Aussteller können sich bis zum 31. Juli noch den Frühbucherrabatt sichern. -red-