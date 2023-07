Frescobaldi kauft in Oregon

Die italienische Weindynastie Marchesi Frescobaldi hat den Kauf von Domaine Roy & Fils bekannt gegeben, einem der renommiertesten Weinerzeuger in Oregon im Willamette Valley. Die Transaktion soll voraussichtlich noch im Juli 2023 abgeschlossen werden. Lamberto Frescobaldi, Präsident von Marchesi Frescobaldi, sagt: „In dieser Phase unserer Expansion haben wir beschlossen, die Gelegenheit zu ergreifen, das wunderschöne Weingut Domaine Roy & Fils in Oregon zu erwerben, einer der besten Regionen der Welt für Pinot Noir”. Domaine Roy & Fils wurde 2012 von Marc-André Roy und Jared Etzel gegründet. Dazu hatten sich 26 Freunde aus Quebec an dem Unternehmen beteiligt. Die Anpflanzungen bestehen ausschließlich aus Pinot Noir (14 Hektar) und Chardonnay (2 Hektar). Die Weinberge werden zu 100 Prozent biologisch und ohne Bewässerung bewirtschaftet. Marc-André Roy wird die Leitung des Weinguts gemeinsam mit der Familie Frescobaldi als Mitglied des Verwaltungsrats und als Minderheitseigentümer fortführen. -red-