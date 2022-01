Messe Düsseldorf verschiebt ProWein 2022

Die Gerüchteküche brodelt. Seit Wochen diskutiert die gesamte Weinbranche, ob es in diesem Jahr tatsächlich eine ProWein geben wird. Nun mehren sich die Hinweise, dass die internationale Weinfachmesse in diesem Jahr nicht, wie geplant, vom 27.-29. März stattfindet. Offenbar plant die Messe Düsseldorf, die Veranstaltung in den Mai zu verschieben. Die Messegesellschaft prüft noch die konkreten Daten, da der komplette Messekalender für das Jahr 2022 umgeschrieben werden muss. Vieles deutet aber darauf hin, dass der Termin vor Christi Himmelfahrt liegen wird. Coronabedingt war die ProWein in den vergangenen beiden Jahren komplett abgesagt worden. Die Messe gilt als wichtigste Weinmesse weltweit. In den vergangenen Jahren zählte sie über 60.000 Besucher mit knapp unter 7000 Ausstellern aus rund 60 Ländern. -red-