Nachfolge bei Pol Roger geregelt

Laurent d’Harcourt tritt nach 20 Jahren bei Pol Roger ab. Die Nachfolge wird Ende des Jahres Adrien Mouflard, aktuell CEO bei Champagne Ayala, antreten – dies ist im Kern die Botschaft, die Pol Roger als eines der wenigen in der Hand der Gründerfamilie verbliebenen Champagnerhäuser verbreitet. Mit Hadrien Mouflard entscheide sich Pol Roger für einen erfahrenen Manager aus der Champagner-Branche, der seit 2012 bei der zur Familie Bollinger gehörenden Marke Ayala die Führungsverantwortung innehatte. Laurent d’Harcourt, der 2006 als Exportleiter in das Haus Pol Roger eintrat, hatte 2013 den Vorsitz des Vorstands übernommen. Er hat insbesondere die internationale Entwicklung des Hauses begleitet und zuletzt die Modernisierung der Anlagen in Épernay vorangetrieben. -red-