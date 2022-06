Neue Gerolsteiner WeinPlaces ausgezeichnet

Zum neunten Mal hat Gerolsteiner Brunnen besondere Weinbars in Deutschland als „Gerolsteiner WeinPlaces” ausgezeichnet. In Köln wurden am 30. Mai sechs neue WeinPlaces gefeiert.

„Auch diesmal hat unsere Jury wieder echte Wein-Hotspots ausfindig gemacht. Orte, an denen engagierte Persönlichkeiten Wein mit Liebe in Szene setzen, ihre Begeisterung für Wein leben und an den Gast weitergeben“, sagte Marcus Macioszek, Leiter Marketing des Gerolsteiner Brunnen und selbst Teil der Jury.

Gemeinsam mit den weiteren wein- und gastronomiekompetenten Juroren Sebastian Bordthäuser, Christina Fischer, Alexander Kohnen, Theresa Olkus und Stuart Pigott wurden diese sechs als neue Gerolsteiner WeinPlaces ausgewählt:

Louis & Antonio Bragato

Torsten General & Christoph Keller

Helga & Markus Munz

Weinraum (Ingolstadt)

Weinhof Voosen

Maresa Nieten

Adrienn Pastusicz & Carlo Calchera

"Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in der WeinPlaces-Familie. Genau solche zeitgemäße und leicht zugängliche Weingastronomie brauchen wir in Deutschland“, so Macioszek. Mit dem WeinPlaces-Projekt startete der für sein Engagement in Sachen Wein bekannte Gerolsteiner Brunnen 2014. Ziel der Initiative war und ist es, weinaffine Gastronomen zusammenzuführen und ihre Bekanntheit bei weininteressierten Verbrauchern zu fördern.