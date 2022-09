Peter Sichel wird 100

Der Begründer des internationalen Erfolgs der heute weltweit bekannten Marke Blue Nun, Peter Max Ferdinand Sichel, begeht am 12. September dieses Jahres seinen 100. Geburtstag. Sichel, geboren 1922 in Mainz als Kind der jüdischen Weinhändler-Familie H. Sichel Söhne floh vor dem Terror der Nationalsozialisten in die USA. Bis 1960 war er für die CIA unter anderem als Leiter des West-Berliner Büros tätig. 1959 ging er zurück nach New York, wo er mit seiner Familie eine Weinimportfirma aufbaute und die schon seit den 1920er Jahren der Familie gehörende Marke Blue Nun in Übersee berühmt machte. Er lebt heute in New York, aus dem Weingeschäft hat er sich inzwischen zurückgezogen. Wer mehr über das bewegte Leben von Peter Sichel lesen möchte, dem sei seine Autobiografie „Die Geheimnisse meiner drei Leben“ ans Herz gelegt. Sie ist auf Deutsch im Axel Dielmann Verlag erschienen. ISBN 978-3-86638-263-3, 24 Euro. Zu beziehen über www.landmedia.de . -red-