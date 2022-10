Zum sechzehnten Mal hat der Verein „Weinfeder e.V. – Vereinigung der deutschsprachigen Weinpublizisten“, Oestrich-Winkel, den „Preis der Deutschen Weinkritik“ verliehen. In diesem Jahr wurde das Projekt „Wein gegen Rassismus” des Pfälzer Winzers Lukas Krauß und der Medienagenten ausgezeichnet. In Kooperation mit der Hochschule Geisenheim University haben der Winzer und die PR-Agentur einen Wein kreiert, dessen Erlös Flüchtlingsprogrammen zu Gute kommt. Zum achten Mal vergibt Weinfeder e.V. am 13. Oktober auch den Preis „Weinpersönlichkeit des Jahres“ an eine herausragende Person der Weinszene. In diesem Jahr erhält Sonja Schilg, langjährige Geschäftsführerin von Schloss Wackerbarth, Radebeul, diese Auszeichnung. -red-