ProWein-Termin steht fest

Die weltweit wichtigste Messe der Weinbranche ProWein wird in diesem Jahr vom 15. bis 17. Mai stattfinden. Dies gab die Messe Düsseldorf heute bekannt. Ursprünglich sollte die ProWein vom 27. bis 29. März stattfinden. Dieser Termin sei wegen des aktuell hohen Infektionsgeschehens und der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante nicht mehr haltbar, so der Veranstalter. Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, sagte: „Der Tenor unserer Ausstellerinnen und Aussteller ist: Wir wollen und brauchen die ProWein – und zwar zu einem Zeitpunkt, der die größtmöglichen Erfolgsaussichten verspricht. Gemeinsam mit den beteiligten Partnern und Verbänden sehen wir den Frühsommer hierfür als idealen Zeitpunkt. Wir erwarten dann nicht nur ein abgeschwächtes Infektionsgeschehen, sondern auch mehr Personen, die einreisen und teilnehmen können. Die ausstellenden Unternehmen sowie die Besucherinnen und Besucher können so in einer deutlich weniger durch Covid-19 geprägten Lage ihren Geschäften nachgehen.“ Auch die Veranstaltung „ProWein goes city“, ein Programm von Weinevents in Gastronomie und Weinhandel in Düsseldorf, werde auf das neue Datum verschoben. -red-