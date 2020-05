Rindchen’s Weinkontor unterstützt Hamburger Gastronomen

Um Restaurants durch die dramatische Zeit der Umsatzausfälle während der Corona-bedingten Schließungen zu helfen, hat sich Rindchen’s Weinkontor eine originelle Hilfsmaßnahme ausgedacht. Auf www.rindchen.de/events können Interessenten Menü-Gutscheine erwerben – und zwar mit einer Ersparnis von 5 Euro gegenüber dem normalen Preis. Die Gutscheine gelten jeweils für ein bestimmtes Mehr-Gänge-Menü inklusive Rindchen´s Weinbegleitung in einem der teilnehmenden Lokale, zu deren Existenzsicherung der Gutscheinverkauf beitragen soll. Dabei sind u. a. die Hamburger Restaurants Yu Garden, Mazza, Liman, La Fée, Gong, das weisse haus, Half the sky, Uhlenhorster Weinstube, Ni Hao und Zum alten Lotsenhaus. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, geht der Gutscheinbetrag zu 100% an den jeweiligen Gastronomiebetrieb. -red-