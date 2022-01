Tophi beantragt Insolvenz

Das international tĂ€tige Wein- und Spirituosenunternehmen Tophi GmbH (Hamburg/Ostrau) hat beim Amtsgericht Hamburg einen Insolvenzantrag eingereicht. Zum vorlĂ€ufigen Insolvenzverwalter des Betriebs mit 130 Mitarbeitern, mehr als 60 Millionen Jahresumsatz und einem Verkaufsvolumen von rund 80 Millionen Flaschen pro Jahr wurde der Hamburger Rechtsanwalt Dr. Tjark Thies von der Kanzlei Reimer bestellt. Laut einer Meldung des Unternehmens, fĂŒhrt er den Betrieb in enger Abstimmung mit dem GeschĂ€ftsfĂŒhrer Maximilian Brandner fort. Die GehĂ€lter der BeschĂ€ftigten werden demnach ĂŒber eine Vorfinanzierung des Insolvenzgelds der Bundesanstalt fĂŒr Arbeit gesichert. Die wirtschaftliche Schieflage sei eine Folge der globalen Covid-19-Pandemie, so das Unternehmen. So sei die Nachfrage der Gastro- und Eventbranche eingebrochen. Zudem hĂ€tten sich Lieferkettenprobleme ergeben. In der Folge hĂ€tten Geldinstitute ihre Darlehen gekĂŒndigt. Da der Tophi GmbH die LiquiditĂ€t zur RĂŒckfĂŒhrung des Fremdkapitals fehlte und keine kurzfristige Anschlussfinanzierung möglich war, meldete das Traditionsunternehmen Insolvenz an. Tophi zufolge, wird zurzeit die wirtschaftliche Lage sondiert. Ziel sei eine rasche Sanierung. „Auf Basis der bislang gesichteten Informationen bin ich fĂŒr die Zukunft dieses im Kern gesunden Unternehmens ĂŒberaus zuversichtlich“, sagt Thies der Meldung zufolge. Die Corona-BeschrĂ€nkungen wĂŒrden hoffentlich bald aufgehoben sein. Danach erwarte die Branche einen großen Nachholbedarf nach öffentlichen Feiern und Veranstaltungen sowie Umsatzsteigerungen von Kneipen, Bars und Clubs. Die Tophi GmbH beliefert nach eigenen Angaben Kunden in 40 LĂ€ndern auf sechs Kontinenten. Die BetriebsflĂ€che in Hamburg und Ostrau betrĂ€gt 55.000 Quadratmeter. Das Lagervolumen in modernen Edelstahltanks umfasst 6,5 Millionen Liter, die ProduktionskapazitĂ€t rund 100 Millionen Einheiten pro Jahr. -red-