VieVinum mit Prunk und Programm

Vom 25. bis 27. Mai findet in der Wiener Hofburg die 2024er-Ausgabe der VieVinum statt. Mehr als 550 Aussteller zeigen auf der „wohl schönsten Weinmesse der Welt“, wie die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) die VieVinum wegen des prunkvollen Ambientes in der historischen Residenz der Habsburger zusammenfasst, ihre Produkte. Die überwiegende Mehrheit der Aussteller – rund 500 an der Zahl – kommt aus Österreich. Dabei erwarten ÖWM und die organisierende Messegesellschaft MAC Hoffmann herausragende Produzenten aus allen Anbaugebieten des Landes. In diesem Jahr bekommt Griechenland als Gastland mit 21 Betrieben die Gelegenheit, sich im direkten Vergleich zu präsentieren. Aus Deutschland treten 22 Weingüter die Reise nach Wien an. Als Branchentreff der einflussreichsten Akteure Österreichs liegt der Fokus auf dem Knüpfen neuer Handelskontakte und der Pflege bereits bestehender Partnerschaften. Traditionell wird die Messe von zahlreichen Veranstaltungen mit Fachverkostungen außerhalb der Hofburg begleitet. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet, wobei sie bis 13 Uhr nur Fachbesuchern vorbehalten ist. -red-