Werbekostenzuschuss für Rueda-Sommer-Aktion

Das Informationsbüro Weine der D.O. Rueda, Hamburg, lädt interessierte Weinfachhändler*innen wieder zu bundesweiten Fachhandelswochen im Zeitraum von Juni bis August ein und stellt den teilnehmenden Betrieben dabei einen Werbekostenzuschuss in Höhe von jeweils 250 Euro in Aussicht. Teilnahmevoraussetzung: „Weine von mindestens 2 in der D.O. Rueda ansässigen Weingütern ins Sortiment aufnehmen und eine kreative Aktion für die Kundschaft anbieten, die mindestens 2 Wochen dauern soll.“ Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist nach Angaben des Informationsbüros begrenzt, und das Budget ist teilweise schon vergeben. Interessierte, die von der aufmerksamkeitsstarken Sommer-Aktion profitieren möchten, können sich noch unter diesem Link anmelden. Wie das Informationsbüro weiter meldet, ist die Exportmenge der Weine aus der D.O. Rueda nach Deutschland, trotz der Corona-Pandemie, seit 2018 um fast 30 % gestiegen: auf knapp 2,83 Mio. Flaschen im Jahr 2020. Deutschland sei damit der zweitwichtigste Exportmarkt der spanischen Weißweinregion. -red-