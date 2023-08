Saar-Mosel-Winzersekt feiert

Die Saar-Mosel-Winzersekt GmbH (SMW), Trier, feiert eine 40-jährige Erfolgsgeschichte. Im Jahr 1983 fassten zunächst 32 Winzer von Saar, Mosel und Rheinhessen den Entschluss, in eigener Regie Flaschengärsekte nach der klassischen Methode zu produzieren und nannten sie „Winzersekt”. Insgesamt 40.000 Flaschen erzeugten die beteiligten Winzer bereits im ersten Jahr in angemieteten Kellern in Serrig und Nittel. Seit der Gründung im Jahr 1983 ist die Zahl der Mitgliedsweingüter stetig angestiegen und umfasst heute 66 Betriebe. Nach dem Kauf der ehemaligen historischen Weinkellerei Joh. Förster im Herzen der Stadt Trier wurde die Produktion dorthin verlegt. Treibende Kraft war und ist von Beginn an Adolf Schmitt, Geschäftsführer der SMW. Als Interessenvertreter mit starker Durchsetzungskraft hat der SMW-Geschäftsführer auf europäischer oder nationaler Ebene hohe Anerkennung für seine Leistungen erworben. Einflussreiche Ehrenämter wie Vizepräsident des Deutschen Weinbauverbands, Präsident des Weinbauverbands Mosel und Vorsitzender des Moselwein e.V. nutzte Adolf Schmitt für wichtige Weichenstellungen im Weinbau. „Man darf nie aufhören, besser zu werden. Dabei bewahren wir die Tradition und ermöglichen Innovationen“, so fasst Adolf Schmitt das Erfolgsrezept der SMW zusammen. Leidenschaftlich setzt er sich seit Jahren für eine klare und “verbraucherdienliche” Herkunftsbezeichnung beim Sekt ein. Für ihn bietet nur ein handgerüttelter Sekt mit amtlicher Prüfnummer ein verlässliches Qualitätsversprechen gegenüber den Konsumenten. Nur so sei sichergestellt, dass die Trauben oder der Sektgrundwein zu 100 Prozent aus einem definierten Anbaugebiet stammen. „Nur so ist eine konsequente, nachvollziehbare Abgrenzung zu Schaumwein, sowie Qualitätsschaumwein oder Sekt aus der Industrieproduktion möglich, bei dem auch einfache Importweine verarbeitet werden“, sagt Adolf Schmitt. Am Sonntag, den 17. September, erwarten Sektfreunde zwei besondere Jubiläums-Sektproben (12 Sekte aus drei Jahrzehnten) mit Kellerführung. -red-