Sabotage bei Cepa 21

Das Weingut Bodegas Cepa 21 in Castrillo de Duero in der spanischen Region Ribera del Duero ist einem Sabotage-Akt zum Opfer gefallen. Eine vermummte Person habe gegen halb vier Uhr in der Nacht zum 18. Februar 2024 innerhalb von Minuten die Hähne von fünf Stahltanks geöffnet, berichten spanische Medien. Der Vorgang wurde von einer Kamera gefilmt. Insgesamt liefen rund 60.000 Liter hochwertiger Wein im geschätzten Wert von 2,5 Millionen Euro aus, darunter die Marken Malabrigo (EV-Preis ca. 30 Euro/0,75-Liter-Flasche) und Horcajo (EV-Preis ca. 80 Euro/0,75-Liter-Flasche). Die Videoaufnahmen hätten gezeigt, dass der Eindringling sich in der Anlage der Kellerei offenbar gut ausgekannt habe, sagte der Präsident der Bodegas Cepa 21, José Moro, Medienberichten zufolge. Man habe einen leisen Verdacht, wolle aber nichts öffentlich sagen, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu behindern. -red-