SAGA hakt sich Team Beverage unter

Zum 1. Januar 2025 schließt sich die SAGA GmbH Getränke-Fachgroßhandel aus Dessau-Roßlau der Team Beverage Großhandels-Verbundgruppe an. Diese strategische Partnerschaft stärke die Marktposition beider Unternehmen und eröffne der SAGA GmbH Zugang zu einem umfangreichen Portfolio an Dienstleistungen, Ressourcen und Synergien, heißt es in einer Mitteilung. Die 1990 von Regina Gröger gegründete SAGA GmbH beliefert Gastronomiebetriebe, Einzelhändler und Kunden aus den Bereichen Convenience und Gemeinschaftsverpflegung und hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem führenden Getränkefachgroßhändler in Sachsen-Anhalt entwickelt. -red-