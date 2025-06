Salentein nimmt Dukker unter Vertrag

Das argentinische Weinunternehmen Salentein Family of Wines hat in einem Schreiben an Geschäftspartner die Ernennung von Tom Dukker zum neuen Commercial Director Europe & Asia bekannt gegeben. Wie es in dem Schreiben heißt, tritt Dukker die Nachfolge von Robert Bruijnzeels an, der in den letzten 18 Jahren „ein engagiertes Mitglied“ des Salentein-Teams gewesen sei. Dukker bringe eine Fülle an Erfahrungen aus der Weinbranche mit. Der ehemalige AB InBev-Manager startete seine berufliche Karriere im Weinbereich als Business und General Manager bei dem niederländischen Weinimporteur Great Grapes Wine Import (1999-2003). Danach übernahm er eine Schlüsselrolle bei Salentein, wo er zusammen mit seinem Team maßgeblich am Aufbau des Vertriebsnetzes und der Marken des Hauses in den USA, in Europa und Asien beteiligt war (2003-2011). Später (2012-2022) war er als General Manager bei Pere Venture Wine Estates, Sant Sadurní d’Anoia, und zuletzt als Managing Partner bei dem spanischen Unternehmen Barcelona Brands (2022-2024) tätig. „Mit seinem starken Hintergrund in Wirtschaft und Logistik und seinen praktischen Erfahrungen sind wir zuversichtlich, dass Tom unserer Familie einen Mehrwert bringen und unser Geschäft in den kommenden Jahren vorantreiben wird“, kommentiert Salentein. -red-