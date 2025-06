Schätzle weitere fünf Jahre Vorstand

Christian Schätzle ist beim Badischen Winzerkeller (BWK), Breisach, für weitere fünf Jahre als Vorstand für den Bereich Produktion/Önologie zuständig. Bei der diesjährigen Herbstversammlung des Unternehmens kam es zu einer entsprechenden „verlängernden Vertragsunterzeichnung“, teilen die Breisacher mit. „Im Namen aller unserer Winzerinnen und Winzer sprechen wir Ihnen unser weiteres Vertrauen aus. Wir schätzen Ihre Klarheit und unkomplizierte Art sowie Ihre weinbauliche und önologische Kompetenz. Sie haben in den letzten drei Jahren vollen Einsatz geleistet und Nachhaltigkeit in Ihrem Handeln bewiesen. Wir wollen weiterhin mit Ihnen in die Zukunft arbeiten und aktuelle Weiterentwicklungen im Weinanbau, in der Kellerwirtschaft und in der Önologie vorantreiben“, gratulierte der BWK-Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Mauch. Schätzle dankte ihm, seinem Vorstandskollegen André Weltz und dem gesamten BWK-Team für die bisherige Zusammenarbeit und betonte, es sei ihm „ein persönliches Anliegen, weiterhin an der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität sowie Prozessen und Abläufen in unserer Wein- und Sektproduktion zu arbeiten". Ganz oben auf der Liste stehe die Modernisierung der Kellerwirtschaft. „Den Rückbau des 74er Kellers mit alten Tanks haben wir bereits Mitte 2024 abgeschlossen und nehmen den Ersatz mit neuester Tanktechnik ins Visier“, kündigte Schätzle an. Seit August 2013 war er beim BWK als Leiter Qualitätsmanagement im Einsatz. Anfang 2020 übernahm er in Breisach die Bereichsleitung Produktion, seit September 2021 fungiert er dort als Vorstand Produktion/Önologie. -red-