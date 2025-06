Schaumweinfestival in Mainz

Am 3. und 4. November findet im Kurfürstlichen Schloss in Mainz das 5. Internationale Sparkling Festival statt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Veranstalter um die „weltweit führende Messe der Schaumweinkunst“. Mehr als 70 Weinerzeuger aus zwölf Ländern präsentieren insgesamt über 190 Premium-Schaumweine. Dabei kommen allein 27 Aussteller aus Deutschland und 17 aus der Champagne. Zugelassen sind ausschließlich Schaumweine, die nach der traditionellen Methode oder Méthode Ancestrale (Pet Nat) hergestellt wurden. Am 4. November findet dabei das Internationale Schaumwein-Fachsymposium mit Workshops, Seminaren und Diskussionspanels statt. Neben Forschungsergebnissen aus dem Schaumweinbereich stehen unter anderem auch Zukunftssorten auf dem Plan. Weitere Informationen: www.sparklingfestival.de . -red-