Internationaler Scheurebe-Preis 2019: Eleganz schlägt Opulenz

385 Scheurebe-Weine, und damit 21 Weine mehr als im Vorjahr, stellten sich im Competence Center Food & Beverage im rheinhessischen Gau-Bickelheim am 12. April 2019 der Jury des Internationalen Scheurebe-Preises. Organisiert vom Fachverlag Dr. Fraund, Mainz, ging dieser außergewöhnliche Wettbewerb dieses Jahr bereits in die 4. Runde. 18 Erzeuger erhielten am 4. Mai 2019 aus den Händen der Rheinhessischen Weinprinzessin Stephanie Eckert und des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Wolfgang Kubicki, ihre wohlverdienten Auszeichnungen, die in sechs Kategorien vergeben wurden.

Schon zum zweiten Mal ließ die Winzergenossenschaft aus Durbach in Baden mit der höchsten Punktzahl des Wettbewerbs alle anderen hinter sich und durfte neben einer Urkunde eine der sechs Sieger-Glastrophäen von Sponsor Zwiesel Kristallglas in Empfang nehmen – und zwar in der Kategorie Edelsüß für eine sensationelle Plauelrain Beerenauslese aus dem Jahrgang 2017.

Die Gruppe der Perl- und Schaumweine führte dieses Mal das Weingut Jung & Knobloch aus Albig in Rheinhessen an: mit einem 2017er Albiger Schloss Hammerstein Sekt b. A. extra trocken.

In der hart umkämpften Gruppe der trockenen Weine, die den größten Teil der verkosteten Weine repräsentierte, war der Weinhof Scheu aus Schweigen-Rechtenbach dieses Jahr nicht zu schlagen. Sein 2018er Gutswein gefiel den Juroren am besten und verhalf dem Namen des Familienweinguts damit zu einer ganz besonderen Ehre.

In der Kategorie Halbtrocken konnte sich das Bürgerspital zum Heiligen Geist aus Würzburg in Franken mit einem 2018er Würzburger Kabinett zum ersten Mal ganz nach vorne schieben.

Ein Qualitätswein 2018 aus der Lage Gimmeldinger Meerspinne in der Pfalz verhalf dem Weingut August Ziegler in der Kategorie Lieblich zum obersten Platz auf dem Siegertreppchen.

Und in der Gruppe der süßen Weine konnte das Weingut Raßkopf-Hofmann mit einer 2018er Dürkheimer Hochbenn Spätlese ein Ausrufezeichen setzen und einen weiteren 1. Platz für die Pfalz erringen.

Wie schon in den Vorjahren muss betont werden, dass die Zweit- und Drittplatzierten, wie auch sehr viele der nachfolgenden Weine den Siegern qualitativ kaum nachstehen. Das allgemeine Qualitätsniveau der Scheurebeweine kann wieder einmal als beeindruckend bezeichnet werden. Dabei fiel in diesem Jahr auf, dass vor allem die eleganten, duftigen und verspielten Weine die Jury überzeugen konnten.

Die 18 Preisträger kommen aus 6 Anbaugebieten inklusive Neusiedlersee in Österreich. Acht Mal durften Pfälzer Scheu-Produzenten auf das Treppchen steigen. Fünf Mal kamen rheinhessische Weingüter unter die Top-Drei, zwei Mal Erzeuger aus Franken und je ein Mal Betriebe von der Nahe, aus Baden und Österreich. Rund 1.400 ha, und damit nur 1,4 % der deutschen Rebfläche sind mit Scheurebstöcken bepflanzt. Lange Zeit fristete die aromatische Rebsorte ein Schattendasein hinter den bekannten Lieblingen der Winzer und Weinkonsumenten. Ihr 100. Geburtstag im Jahr 2016 hat die Scheurebe wieder ins Licht geholt. Und, wie der Wettbewerb beweist, glänzt sie heute schöner denn je. Die vielen trockenen Weine, die heute angeboten werden, beweisen, dass „die Scheu“ nicht nur lieblich kann. Wie beim Riesling lassen sich aus Scheurebe-Trauben sowohl wunderbare trockene Weine als auch brillante Beeren- und Trockenbeerenauslesen keltern. Und im Bereich dazwischen, von halbtrocken bis süß, kann die Scheu richtig Gas geben mit Frucht, Saft und Kraft.

Die Bewertung erfolgte nach dem 20-Punkte-Schema. Die Noten der Weine stellen den Durchschnitt der subjektiven Bewertungen der einzelnen Verkoster dar.

Kategorie Trocken (0-9 g/l Restsüße)

Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Monika Gemünden, Weingut Gemünden; Alice Ladendorf, Weingut Mirjam Schneider; Günter Scheu, Weinhof Scheu; Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident

2018 Gutswein Weinhof Scheu, Schweigen-Rechtenbach Pfalz Qualitätswein trocken 16,5 2018

Weingut Gemünden KG, Bad Kreuznach Nahe Qualitätswein trocken 16,3 2018 Distelfink Weingut Mirjam Schneider, Mainz Rheinhessen Qualitätswein trocken 16,2

Weitere Empfehlungen der Jury

2018

Weingut Scherr, Hainfeld Pfalz Qualitätswein trocken 16,0 2018 Independent Weingut Huff-Doll, Horrweiler Rheinhessen Qualitätswein trocken 16,0 2017 tabularasa Weingut Beiser GbR, Vendersheim Rheinhessen Qualitätswein trocken 16,0 2018 Bullenheimer Paradies Weingut Meier Schmidt, Ulsenheim 114 Franken Qualitätswein

15,9 2018 Ockenheim Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim Rheinhessen Qualitätswein trocken 15,8 2018 Iphöfer Kronsberg Weingut Ernst Popp, Iphofen Franken Kabinett trocken 15,8 2018

Weingut Rothmeier, Landau-Mörlheim Pfalz Qualitätswein trocken 15,8 2018 Sprendlinger Wißberg Weingut Fritzsch & Sohn, Sprendlingen Rheinhessen Qualitätswein trocken 15,8 2018 Weisenheimer Vogelsang Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg Pfalz Spätlese

15,7 2018 vom Muschelkalk Weingut Otmar Zang, Sommerach Franken Qualitätswein trocken 15,7 2018

Weingut Thomas Dollt, Flemlingen Pfalz Qualitätswein trocken 15,7 2018 Sämling 88 Weinbau Hopfer, Tieschen Österreich/Steiermark Qualitätswein trocken 15,6 2018 Niesteiner Rosenberg Weingut Leonhard, Nierstein Rheinhessen Kabinett trocken 15,4 2018 Obervolkacher Landsknecht Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach Franken Spätlese trocken 15,4 2018 Volkacher Kirchberg Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach Franken Spätlese trocken 15,4 2018 Obervolkacher Landsknecht Stettenburg Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach Franken Spätlese trocken 15,4 2018

Weingut Marx, Windesheim Nahe Qualitätswein trocken 15,4 2018 Würzburger Bürgerspital zum Heiligen Geist, Würzburg Franken Qualitätswein trocken 15,4 2018 Steinmeer Weingut Fogt GbR*, Badenheim Rheinhessen Qualitätswein trocken 15,4 2018 Turmlinie Altes Schlößchen Ludwig Schneider, St. Martin Pfalz Qualitätswein trocken 15,3 2018 Scheurebe 225 Iphöfer Julius Echter Berg Weingut Thomas Mend, Iphofen Franken Qualitätswein

15,3 2018 Burkheimer Alte Rebe Burkheimer Winzer eG, Vogtsburg-Burkheim Baden Spätlese trocken 15,3 2018 F Weingut Hofmann, Ipsheim Franken Qualitätswein trocken 15,2 2017 Iphöfer Julius Echter Berg Weingut Muth, Iphofen Franken Kabinett trocken 15,2 2018 SCHEU Weingut Kiefer, Worms Wiesoppenheim Rheinhessen Qualitätswein trocken 15,2 2018 Weyher Weingut Meier GbR, Weyher Pfalz Qualitätswein trocken 15,2 2018 Volkacher Ratsherr Weingut Manfred Braun, Nordheim Franken Spätlese trocken 15,2 2018 Emotion Gau-Bickelheimer Kapelle Weingut Pfennig GbR, Gau-Bickelheim Rheinhessen Qualitätswein trocken 15,0

Kategorie Halbtrocken (9 bis 18 g/l Restsüße)

Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Giovanni Bellanti, Bürgerspital Würzburg; Ruth Fischborn, Weingut Fischborn; Tobias Geiger, Weingut Geiger; Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident



2018 Würzburger Bürgerspital zum Heiligen Geist, Würzburg Franken Kabinett

16,7 2018 Sundowner Weingut Fischborn, Dexheim Rheinhessen Qualitätswein feinherb 16,3 2018 ** Weingut Geiger GbR, Oberhausen Pfalz Qualitätswein

16,1



Weitere Empfehlungen der Jury

2018 Edenkoben Nahtlos Weingut Fitz-Schneider, Edenkoben Pfalz Qualitätswein

16,0 2018 Nordheimer Kreuzberg Weingut am Vögelein, Nordheim Franken Spätlese

16,0 2018

Weingut Rothmeier, Landau-Mörlheim Pfalz Qualitätswein feinherb 15,7 2018 Gimmeldinger Mandelhöhe Weingut August Ziegler KG, Maikammer Pfalz Kabinett feinherb 15,6 2018

Weingut Hirschhof, Westhofen Rheinhessen Qualitätswein halbtrocken 15,6 2018

Weingut am Vögelein, Nordheim Franken Qualitätswein feinherb 15,4 2018

Weingut Kroll, Bermersheim Rheinhessen Qualitätswein feinherb 15,4 2017 Iphöfer Julius-Echter-Berg Weinbau Wilhelm Lutz, Iphofen Franken Qualitätswein halbtrocken 15,1 2018

Neef-Emmich, Bermersheim Rheinhessen Qualitätswein feinherb 15,1

Kategorie Lieblich (18 bis 45 g/l Restsüße)

Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Bernd Russbach, Weingut Russbach; Stefan Schäfer, Staatlicher Hofkeller Würzburg; Milena Ziegler & Tobias Funk, Weingut August Ziegler; Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident

2018 Gimmeldinger Meerspinne Weingut August Ziegler KG, Maikammer Pfalz Qualitätswein

16,6 2018 Abtswinder Altenberg Staatlicher Hofkeller Würzburg, Würzburg Franken Kabinett

16,5 2018

Weingut Russbach, Eppelsheim Rheinhessen Spätlese feinherb 16,3

Weitere Empfehlungen der Jury

2018 Turmlinie Altes Schlößchen Ludwig Schneider, St. Martin Pfalz Kabinett lieblich 16,2 2018 Ungstein Weingut Pfeffingen, Bad Dürkheim Pfalz Spätlese

16,2 2018 Exklusiv Weingut Gries GbR, Rhodet unter Rietburg Pfalz Qualitätswein

16,2 2018

Weingut Egidiushof, St. Martin Pfalz Qualitätswein

16,0 2018 Neuseser Glatzen Weinbau Landwehr, Neuses am Berg Franken Spätlese

16,0 2018

Weingut Galena, Sommerach Franken Kabinett halbtrocken 16,0 2018 Bechtheimer Weingut Ökonomierat Johann Geil Erben, Bechtheim Rheinhessen Kabinett

15,9 2018

Weingut Gerhard Hochdörffer, Landau-Nussdorf Pfalz Qualitätswein

15,9 2018 Bechtheimer Hasensprung Weingut Wartsteigerhof GbR, Bechtheim Rheinhessen Spätlese

15,7 2018 Weisenheimer Mandelgarten Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg Pfalz Kabinett

15,7 2018

Weingut Karl-Heinz Vogel, Frei-Laumersheim Rheinhessen Qualitätswein feinherb 15,7 2018 Sulzheimer Schildberg Weingut Clemens GbR, Sulzheim Rheinhessen Qualitätswein feinherb 15,5 2018 Martinshof Martin GbR, Dienheim Rheinhessen Qualitätswein

15,4 2018 Engelstadter Adelpfad Weingut Walter Strub, Engelstadt Rheinhessen Auslese lieblich 15,4 2018 Ingelheimer Wein- und Sektgut Menk GbR, Ingelheim Rheinhessen Qualitätswein feinherb 15,3 2018 Guntersblumer Weingut Burghof Oswald, Guntersblum Rheinhessen Qualitätswein lieblich 15,2 2018 Volkacher Kirchberg Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach Franken Kabinett

15,2 2018 Niersteiner Kirchplatte Scheu Dich nicht! Weingut Karl Jung und Sohn GbR, Schwabsburg Rheinhessen Qualitätswein feinherb 15,2 2018 Mußbacher Glockenzehnt Weingut Schäfer, Neustadt-Mußbach Pfalz Qualitätswein

15,1 2018

Weingut Huff-Doll, Horrweiler Rheinhessen Kabinett

15,1

Kategorie Süß (über 45 g/l Restsüße)





Michael Kiefer & Karl Scherner, Forster Winzerverein; Maria Hofmann, Weingut Raßkopf-Hofmann; Bernd Schreieck, Weingut Schreieck; Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin;

2018 Dürkheimer Hochbenn Weingut Raßkopf-Hofmann, Bad Dürkheim Pfalz Spätlese

16,5 2018

Forster Winzerverein eG, Forst Pfalz Kabinett

16,3 2018 Heiligenberg edel & süß Wein- und Sekthaus Volker und Bernd Schreieck GbR, Maikammer Pfalz Qualitätswein süß 16,2

Weitere Empfehlungen der Jury 2018 Ockenheimer Schönhölle Weingut Sankt Quirinius-Hof, Gau-Algesheim Rheinhessen Spätlese

15,6 2018 Gau-Algesheimer Goldberg Weingut Fleischmann, Gau-Algesheim Rheinhessen Kabinett

15,5 Kategorie Edelsüß (BA, TBA, Eiswein)

Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Emil Klaus, Durbacher Winzer; Kurt Freund, Vier Jahreszeiten Winzer, Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident



2017 Plauelrain Durbacher WG eG, Durbach Baden Beerenauslese

17,7 2013 Ungsteiner Nussriegel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

17,5 2010 Sämling 88 Weingut Heiss, Illmitz Österreich / Neusiedlersee Trockenbeerenauslese

17,4

Weitere Empfehlungen der Jury

2017 Ungsteiner Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

17,3 2009 Ungsteiner Nussriegel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

17,2 2015 Sasbacher Limburg Sasbacher Winzerkeller eG, Sasbach Baden Trockenbeerenauslese

17,2 2017 Ungsteiner Nussriegel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

17,0 2008 Sommerhäuser Steinbach Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhausen Franken Auslese

17,0 2015 Ungsteiner Honigsäckel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

16,8 2017 Ungsteiner Honigsäckel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

16,7 2013 Ungsteiner Honigsäckel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Pfalz Trockenbeerenauslese

16,6 2012

Weingut Schloss Proschwitz, Zadel Sachsen Eiswein

16,4 2015

Weingut Schloss Ortenberg, Ortenberg Baden Beerenauslese

16,2 2016 Iphöfer Kronsberg Weingut Hans Wirsching KG, Iphofen Franken Beerenauslese

16,2 1976 Niersteiner Auflangen Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim, Oppenheim Rheinhessen Beerenauslese

16,0 2018 Hesslocher Liebfrauenberg Weingut Brandt, Hessloch Rheinhessen Auslese

15,8 2018 Alzeyer Römerberg Weingut Meiser, Gau-Köngernheim Rheinhessen Auslese

15,7 2018 Kirchheimer Steinacker Weingut Wageck Pfaffmann GbR, Bissersheim Pfalz Auslese

15,5 2017 Königschaffhauser Vulkanfelsen Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen eG, Endingen-Königschaffhausen Baden Auslese

15,3 2018 Schloss Ludwigshöhe Edition Weingut Schreieck, St. Martin Pfalz Auslese

15,1

Kategorie Perl- und Schaumweine

Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Heinz Geil, Weingut Geil; Tobias Jung, Weingut Jung & Knobloch; Ben Rothmeier, Weingut Rothmeier; Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident

2017 Albiger Schloss Hammerstein Weingut Jung & Knobloch, Albig Rheinhessen Sekt b. A. extra trocken 16,4 2016

Weingut Rothmeier, Landau-Mörlheim Pfalz Sekt b. A. trocken 16,1 2018 S EC CO 2 Weingut Geil GbR, Monzernheim Rheinhessen Perlwein trocken 16,0

Weitere Empfehlungen der Jury

2018 Secco blanc Weingut Schäfer, Neustadt-Mußbach Deutschland Deutscher Perlwein

15,7 2016

Winzergenossenschaft Rammersweier eG, Offenburg Baden Sekt b. A. brut 15,5 2017

Weingut Scheffer, Zotzenheim Rheinhessen Sekt b. A. halbtrocken 15,3

Fotos: Torsten Silz