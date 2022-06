+++ Schlammschlacht um Château Miraval geht weiter: Der Streit des ehemaligen Hollywood-Traumpaares Brad Pitt und Angelina Jolie nimmt nach Recherchen des US-amerikanischen Magazins „People” neue Dimensionen an. In der Auseinandersetzung zur Veräußerung von Jolies Anteilen an den Oligarchen Yuri Shefler (Stoli Group, Tenuta del Mondo, u. a.) argumentieren Pitts Anwälte dem Bericht zufolge, der neue Eigner der Anteile wolle die volle Kontrolle über Miraval übernehmen. Pitt würde in eine Partnerschaft mit „einem Fremden mit toxischen Verbindungen und Absichten“ gezwungen. Pitt habe Miraval zu einer „internationalen Erfolgsgeschichte mit einem Volumen von mehreren Millionen Dollar“ aufgebaut und Jolie „nichts dazu beigetragen“. Brad Pitt und Angelina Jolie hatten Château Miraval 2008 gekauft. Das Weingut wird heute auf einen Wert von 140 Millionen Euro geschätzt, der Umsatz soll bei 70 Millionen Euro im Jahr liegen. -red-