Schloss Vollrads verstärkt sich

Marc Leitis übernimmt beim Weingut Schloss Vollrads, Oestrich-Winkel, zum 1. Juni 2026 die neu geschaffene Position des Technischen Betriebsleiters. Der bisherige Betriebsleiter des Lorcher Weinguts Graf von Kanitz verantwortet künftig sowohl Weinberg als auch Keller. Damit wolle man eine klare, aufeinander abgestimmte Handschrift über alle Bereiche hinweg etablieren, teilt der Rheingauer Betrieb mit. Außerdem werde er die Produktionsprozesse des Weinguts und die Qualität der Weine weiterentwickeln. -red-