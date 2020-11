Schloss Wachenheim lanciert Ypso Hard Seltzer

Spritzig, fruchtig und kalorienarm – das ist Ypso Hard Seltzer, die neueste Kreation aus dem Hause Schloss Wachenheim. Die neue Kategorie Hard Seltzer habe bereits in den USA einen Hype ausgelöst, der nun auch auf dem deutschen Markt ankomme, heißt es in einer Mitteilung des Hauses. Ypso Hard Seltzer ist ein Mix aus Wein, Sparkling Water und natürlichen Aromen, der in drei trendigen Geschmacksrichtungen begeistern soll: Lime, Coconut und Watermelon. „Immer mehr junge Menschen legen Wert auf eine individuelle Lebensweise, sind selbstbewusst und autark. Gleichzeitig ist ihnen die Zugehörigkeit zu einer Community wichtig. Mit Ypso Hard Seltzer ist uns eine Kreation gelungen, die diese Bedürfnisse wahrnimmt und den hohen Qualitätsansprüchen dieser Zielgruppe gerecht wird,“ freut sich Anna-Maria Mühlen, Brandmanagerin von Ypso Hard Seltzer. „Unser Ypso Hard Seltzer ist vegan, glutenfrei und ohne Zusatz von Zucker“ sowie mit 5,5 % vol. ausgestattet – das passe perfekt zum sportlichen, ernährungs- und figurbewussten Lifestyle der jungen Zielgruppe.