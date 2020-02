Schloss Wachenheim meldet Umsatzplus

Die Schloss Wachenheim AG, Trier, konnte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2019/20 um 3,5 Mio. auf 198,6 Mio. Euro steigern. Dies meldet das börsennotierte Unternehmen. Erneut war es eine starke Geschäftsentwicklung in Ostmitteleuropa, aber auch die erstmalige Einbeziehung der Vino Weinhandels GmbH in den Konzernabschluss, die zum Wachstum von 1,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum beitrugen. Die Zahl der verkauften Flaschen – umgerechnet in 1/1 Flaschen – lag 2019/20 mit 127,3 Mio. leicht unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2018/19 (128,8 Mio. Flaschen, Trend: -1,2%). In einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld hätten rückläufige Absatz- und Umsatzvolumina in Frankreich und Deutschland, aber auch die Nachwirkungen hoher Weinpreise aus der Ernte 2017 sowie Verschiebungen im Artikelmix das Konzernergebnis des ersten Halbjahres 2019/20 belastet. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 15,5 Mio. Euro (Vorjahr: 19,4 Mio. Euro); der Konzernjahresüberschuss verringerte sich von 14,0 Mio. auf 11,6 Mio. Euro. Dennoch erwartet die Schloss Wachenheim AG für das gesamte Geschäftsjahr 2019/20 konzernweit leicht steigende Umsätze. Die Gesellschaft geht für 2019/20 von einem Konzernjahresüberschuss zwischen 14,5 Mio. und 16,0 Mio. Euro aus (Vorjahr: 16,0 Mio. Euro). -red-