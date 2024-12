Schloss Wachenheim setzt auf Retzlaff

Zum 1. Januar 2025 wird Henning Retzlaff (45) die Verantwortung für die Bereiche Marketing und Vertrieb B2C der inländischen Weinhandelssparte der Schloss-Wachenheim-Gruppe übernehmen. Er wurde als Nachfolger von Daniel Schmerbauch in die Geschäftsführungen der Rindchen’s Weinkontor GmbH & Co. KG sowie der Vino Weinhandels GmbH berufen. Schmerbauch wird zum Jahresende auf eigenen Wunsch ausscheiden. Retzlaff verfügt über eine langjährige Vertriebs- und Marketing-Erfahrung in leitenden Positionen in der Weinbranche, unter anderem bei der Hawesko-Gruppe sowie der Schuler St. Jakobs Kellerei in der Schweiz. „Mit der umfangreichen Expertiseund der internationalen Erfahrung von Henning Retzlaff sehen wir uns bestens aufgestellt, unsere Weinfachhandelssparte als strategisch wichtigen Geschäftsbereich auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln“ betont Oliver Gloden, Vorstandssprecher der Schloss Wachenheim AG. -red-