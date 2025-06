Schlumberger bei Fair’n Green

Als erster nationaler Distributeur und Importeur in Deutschland ist die Schlumberger Vertriebsgesellschaft Mitglied von Fair’n Green und damit seit dem 1. Januar 2024 offiziell Teil von dessen Nachhaltigkeitsprogramm. Damit stelle das Unternehmen aus Meckenheim seine Weichen für eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Geschäftspolitik, heißt es in einer Pressemitteilung. Fair’n Green ist Auditor für nachhaltige Weiterentwicklung im Weinbereich und unterstützt Unternehmen unter anderem dabei, den CO2-Ausstoß dauerhaft zu reduzieren. Das Beratungsangebot von Fair’n Green integriere gleichermaßen ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeits-Aspekte. „Unser Ziel ist es, den CO2-Ausstoß innerhalb der nächsten fünf Jahre signifikant zu senken und gleichzeitig unsere Geschäftspartner aktiv in diesen Prozess einzubinden“, sagt Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger-Gruppe. Im Jahr 2024 wurde ein umfassendes Audit durchgeführt, das als Grundlage für die Definition der Maßnahmen dient. Die Ergebnisse werden in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern erörtert und in eine langfristige Strategie zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks überführt. Für die Leitung dieses Projekts zeichnet Maria-Anna Wimmer, Geschäftsführerin Bremer Weinkolleg, verantwortlich. -red-