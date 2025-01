Schlumberger holt Delheim

Die Schlumberger-Gruppe, Meckenheim, erweitert ihr Südafrika-Sortiment um zehn Weine von Delheim. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden ab sofort auch die vielfach preisgekrönten Weine des Familienweinguts Delheim aus Stellenbosch anbieten zu können“, so Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger-Gruppe. „Das Weingut Delheim ist für uns eine optimale Ergänzung zu den südafrikanischen Weingütern Allesverloren, Drostdy Hof und Meerlust, die bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Portfolios sind.“ Die Geschichte des Weinguts Delheim gehe auf das Jahr 1938 zurück, auch wenn das Anwesen bereits im 17. Jahrhundert errichtet worden sei. In den 1950er Jahren habe Michael Hans „Spatz“ Sperling eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Delheim als einen Pionier in der Stellenbosch-Region zu etablieren. Heute leiten Victor Sperling und Nora Thiel-Sperling das früh in Sachen Naturschutz engagierte Weingut. Delheim war lange bei der Pacific Wine Company, Langen, im Portfolio und wurde zuletzt via EggersSohn, Bremen, distribuiert. Schlumberger setzt vor allem auf Delheim Family Lifestyle Wines, Delheim Family Premium Wines und Delheim Family Estate Wines sowie eine Limited Edition, mit dem gemeinsam mit dem Weingut Hammel aus der Pfalz entwickelten Staying Alive Riesling. -red-