Schneider geht in Ruhestand

Jens Schneider, Abteilungsleiter Verwaltung und Zentrale Dienste beim Deutschen Weinfonds (DWF), wurde am 31. Juli von DWF-Vorstand Monika Reule in den Ruhestand verabschiedet. In Anwesenheit der Belegschaft des DWF und seiner verbundenen Unternehmen Deutsches Weininstitut (DWI) und Deutsche Weinakademie (DWA) würdigte Reule „die großen Leistungen von Jens Schneider, der als Verwaltungschef unter vier verschiedenen Geschäftsführern viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert hat“, heißt es dazu in einer Pressemeldung. Schneider scheidet offiziell am 31. Dezember 2024 aus dem Dienst aus. Bis dahin wird Stanislava Dikova die Position übernehmen – vorerst als Stellvertreterin, ab dem neuen Jahr dann als neue Abteilungsleiterin. Die Betriebswirtin ist seit Oktober 2000 im Unternehmen tätig und leitete zuletzt das Ressort Finanzen. Jens Schneider hatte 1994 zunächst als Leiter Rechnungswesen/Finanzen seine Arbeit im DWI begonnen und trat am 1. April 2002 die Nachfolge seines Vorgängers Reitz als Abteilungsleiter an. „Mit Ihnen verliere ich einen Mitarbeiter, der mir immer den Rücken freigehalten hat und auf den ich mich auch in schwierigen Zeiten immer zu 100 Prozent verlassen konnte. Sehr geschätzt habe ich nicht nur Ihre fachliche Expertise, sondern auch Ihre Gelassenheit und Ihre humorvolle Art“, dankte Reule Schneider persönlich und wünschte ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. -red-