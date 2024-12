Schneider und Schmidt übernehmen

Im Rahmen der Mitgliederversammlung von Pro Mehrweg wurde der langjährige geschäftsführende Vorstand, Günther Guder, in den Ruhestand verabschiedet. Nach mehr als 46 Jahren in der Getränkebranche, darunter viele Jahre als geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands des Deutschen Getränkefachgroßhandels (BV GFGH), gehe damit eine Ära zu Ende, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Generationswechsel werde die Führungsstruktur von Pro Mehrweg auf neue Beine gestellt: Bereits seit August 2024 ist Henriette Schneider als Geschäftsführerin des Verbands tätig. Die Kreislaufwirtschafts-Expertin war zuvor bereits EU-politische Beraterin des Verbands. Auf der Mitgliederversammlung wurde nun Willy Schmidt in den Vorstand gewählt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Getränkebranche (u.a. als Geschäftsführer der Brauereien Schmucker, Mossautal und Hoepfner) bringe er wertvolle Expertise für die Stärkung des Mehrwegsystems mit. Pro Mehrweg setzt sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung des deutschen Getränke-Mehrwegsystems ein. -red-