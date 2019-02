Schorle-Helden GmbH & Co. KG feiern Pfälzer Lebensgefühl

© Schorle-Helden

Jörg Walter, ideeller Produktentwickler von der Agentur meomix, hat mit seinen Projekt-Partnern und weiteren Investoren zum 1. Februar 2019 die Schorle-Helden GmbH & Co. KG mit Sitz in Neustadt-Duttweiler gegründet. Winzermeister Reiner Bossert baut die Weine für die Schorle-Kreationen des Unternehmens in seinem Betrieb in Neustadt-Duttweiler aus. Günter Braun, Inhaber einer Weinanalytik-, Beratungs- und Coachingfirma begleitet die Produkte von der Ernte bis zur fertigen Schorle. Normen Gschwindt kümmert sich um Abfüllung und Logistik. Georg Detzel spielt schließlich als Partner einer Steuerberater- und Rechtsanwaltssozietät eine ausschlaggebende Rolle, indem er für Kalkulation, Kapitalbedarf und Nachhaltigkeit zuständig ist. Mit dieser nun offiziell festgezurrten Mannschaftsaufstellung sollen ZwääPS–Produkte (= Abkürzung für 2 Pfälzer Schobbe) pünktlich zum Saisonstart frisch abgefüllt in den Handel und die Verkaufsstellen kommen. Nur 18 Monate nach der ersten Abfüllung von ZwääPS in Literflaschen wurde die Produktpalette noch um eine Rosévariante erweitert. In der Vorsaison zum regulären Start war die Schorle nach Unternehmensangaben mit 18.000 abgefüllten Flaschen rasch ausverkauft. Für das Frühjahr planen die Unternehmer weiteres Wachstum mit neuen Produktvarianten und Dienstleitungsangeboten. -red-