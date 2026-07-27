Schwere Hagelschauer am Oberrhein

Der Sommer 2026 brachte neben Hitzewellen auch Unwetter mit Hagelschlag in die deutschen Weinanbaugebiete. In der Kalenderwoche 29 traf es Teile des Kaiserstuhls, wonach es Medienberichten zufolge Schäden dieses Ausmaßes zuletzt vor rund 20 Jahren gegeben haben muss. Weiter nördlich sind Schäden aus dem Raum Baden-Baden bekannt. Auch Teile der Südpfalz traf es besonders stark. Laut Social-Media-Posts rechne man unter anderem in Schweigen-Rechtenbach mit Ernteverlusten von bis zu 80%. -red-