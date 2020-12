Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) wurde Henning Seibert ins Präsidium des Verbandes gewählt. Der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführende Vorstand der Moselland eG, Bernkastel-Kues, repräsentiert in dem Gremium den Bereich Weinwirtschaft. Das hat der DRV am 14. Dezember in einer Pressemitteilung verkündet. -red-