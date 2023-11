Sektflasche 100 Gramm leichter

Die Standard-Sektflasche der Mitgliedsunternehmen des Verbandes Deutscher Sektkellereien e.V. (VDS), Wiesbaden, ist durch gemeinsame Anstrengungen mit den Glasherstellern in den vergangenen Jahren um 100 Gramm leichter geworden. So wiege die durchschnittliche Sektflasche heute nur noch 585 Gramm. Großteils kommt für Tankgärungs-Sekte eine Standardflasche mit 560 Gramm Gewicht zum Einsatz. „Eine leichtere Glasverpackung benötigt generell weniger Ausgangsmaterial für die Herstellung und bringt zudem Einsparungen von CO ? -Emissionen beim Warentransport mit sich. Insofern ist ein geringeres Gewicht aus ökologischer Sicht in doppelter Weise vorteilhaft“, sagt Dr. Alexander Tacer, Geschäftsführer des VDS. Sicherheitsbedenken gebe es nach Einschätzung des Bundesverbands Glasindustrie e.V., Düsseldorf, keine. -red-