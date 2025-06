Sektmacher mit neuem Vorstand und Mitgliedern

Der Verband Traditioneller Sektmacher gibt die Aufnahme von drei neuen Mitgliedern bekannt und stellt den Vorstand neu auf. Die Neumitglieder Marie Menger-Krug vom Sektgut Motzenbäcker aus Deidesheim (Pfalz), Johannes Gröhl vom Weingut Gröhl aus Weinolsheim (Rheinhessen) und Christian Kloss von der Sektkellerei von Canal aus Winningen (Mosel) stellten sich im Rahmen der Mitgliederversammlung am 5. November 2024 in Neustadt/Weinstraße vor. Das Sektgut Motzenbäcker bereichere das stilistische Portfolio der Sektmacher durch die Méthode Rurale, mit Johannes Gröhl stoße ein vielfach ausgezeichneter junger Winzer dazu und mit Christian Kloss gewinne man einen engagierten Mitstreiter für die Anerkennung qualitativ hochwertigen deutschen Sekts, freut sich der Verband. Aus dem Vorstand verabschiedeten sich nach sechs Jahren Tätigkeit Clementine Perlitt von Schloss Vaux aus Eltville am Rhein (Rheingau) und Herbert Reinecker von der Privat-Sektkellerei Reinecker aus Auggen (Baden). Neu in den Vorstand berufen wurden Corinna Eppelmann vom Weingut Eppelmann (Rheinhessen) und Heiko Bamberger vom Sektgut Bamberger an der Nahe. Jürgen Aumüller vom Staatsweingut Schloss Wackerbarth aus Sachsen wird den Vorstand als assoziiertes Mitglied unterstützen. Volker Raumland bleibt als Präsident an der Spitze, unterstützt von Vizepräsident Ingo Simon sowie den Beisitzern Christoph Graf, Heinfried Strauch und Christian Braunewell. Christoph Graf bedankte sich im Namen aller Sektmacher für den Einsatz der beiden scheidenden Vorstandsmitglieder. Beide hätten maßgeblich zum Umbau des Verbands beigetragen und dessen heutige Ausrichtung sowie Außenwirkung mitgestaltet, unterstrich er. -red-