Serena legt zu

Serena Wines 1881 aus Conegliano, nach eigenen Angaben einer der Marktführer bei der Produktion von Prosecco DOC und DOCG, hat 2023 einen Umsatz von 108 Millionen Euro eingefahren. Das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hat 2023 mehr als 26,8 Millionen 0,75-Liter-Flaschen und 280.000 Hektoliter in Kegs abgesetzt. Dennoch sieht es sich mit einem Absatz-Minus von 1,5 Prozent konfrontiert, was in erster Linie auf den Horeca-Kanal in Italien zurückzuführen sei. „Für uns in der Wein- und Sektbranche war es ein schwieriges Jahr im Horeca-Sektor, aber trotz dieser Tatsache sind wir mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführer Luca Serena. Im vergangenen Jahr hat der Prosecco-Produzent sechs neue Märkte erschließen können: Kasachstan, Armenien, Indien, Island, Portugal und die Türkei. Für das laufende Jahr möchte man nicht nur den Absatz steigern, sondern trotz der Bedeutung des Prosecco auch das Stillweingeschäft ausbauen. Außerdem wolle man in den eigenen Weintourismus investieren. Für diese Zwecke wird Francesca Ruffini zur Marketingdirektorin ernannt, die zuvor in ähnlicher Funktion bei der Brauerei Birra Castello tätig war. -red-