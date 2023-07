+++ Sibylle Scherer neue Moët&Chandon-Präsidentin: Sibylle Scherer tritt zum 3. Juli die Nachfolge von Berta de Pablos Barbier als Präsidentin des Champagnerhauses Moët & Chandon in Épernay an. Scherer war vor elf Jahren zu LVMH, dem Mutterhaus von Moët & Chandon, gestoßen und vor viereinhalb Jahren zur Präsidentin von Chandon ernannt worden, der Sektsparte des Hauses mit Domänen in Argentinien, Brasilien, Kalifornien, Australien, China und Indien. „Während ihrer Amtszeit“, so heißt es von LVMH, „leitete Sibylle eine Ära bahnbrechender Veränderungen und bemerkenswerter Errungenschaften ein, die Chandon zu neuen Höhenflügen verhalfen“. Zu ihren neuen Aufgaben gehört auch die Leitung des Unternehmens Moët-Ruinart, in dem LVMH sämtliche Weinbauaufgaben der Häuser Moët & Chandon, Dom Pérignon, Mercier und Ruinart angesiedelt hat. Berta de Pablos Barbier, die erst 2020 auf den langjährigen Präsidenten von Moët & Chandon, Dom Pérignon und Mercier, Stéphane Baschiera, gefolgt war, verlässt das Unternehmen aus „persönlichen Gründen“, wie es heißt. Mit ihrem Abgang erhalten auch die eigenständigen Champagnerhäuser Dom Pérignon und Mercier eine neue Leitung. So übernimmt der seit 14 Jahren bei Moët Hennessy beschäftigte Julien Morel die Präsidentschaft des Traditionshauses Mercier. Dom Pérignon erhält mit Thomas Moradpour seinen ersten nur für dieses Haus verantwortlichen Präsidenten überhaupt. Moradpour war zuletzt Präsident des Whisky-Produzenten Glenmorangie und hatte zwischen 2014 bis 2018 als Marketing-Direktor des Cognac-Hauses Hennessy gearbeitet. -peg-