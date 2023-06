Sir James Hardy gestorben

Sir James Hardy, Mitglied der Weinfamilie Hardy, herausragender Segler und von der Britischen Königin Elisabeth 1975 mit dem Titel OBE („Order of the British Empire”) ausgezeichnet, ist am 15. Juni gestorben und wird am 23. Juni, Angaben der Regierung des Bundesstaats South Australia zufolge, in Australien mit einem Staatsbegräbnis gewürdigt. Der zweifache Olympia-Teilnehmer und Skipper der australischen America’s-Cup-Herausforderer in den Jahren 1970, 1974 und 1980 startete 1953 im familieneigenen Unternehmen. Hardy half an entscheidender Stelle dabei, Hardy’s als die führende australische Weinmarke vor dem Verkauf an das später als Accolade Wines auftretende Unternehmen zu positionieren. -ja-