Sizilianer zeigen sich großzügig

20.000 Euro spendete Assovini Sicilia, um in der Corona-Krise dem Roten Kreuz in Palermo und einer Organisation für Obdachlosenhilfe finanziell unter die Arme zu greifen. Zu Assovini gehören 90 der namhaftesten Weinerzeuger Siziliens, von denen wiederum etliche in Deutschland durch führende Importeure vertreten sind. Darunter Donnafugata (GES Sorrentino), Graci (Vinissimo), Feudo Principi di Butera (Zonin 1821 Deutschland) und Rapitalà (Schlumberger). Die 1998 gegründete und heute von Alessio Planeta geleitete Winzervereinigung richtet außerdem die jährliche Präsentationsveranstaltung Sicilia en Primeur aus, die dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden kann. Daher setzt auch Assovini Sicilia, wie viele kleine, mittlere und große Player der Branche, auf Kommunikation per digitaler Vernetzung. Ein für Journalisten und Multiplikatoren konzipiertes Event wird am 12. und 13. Mai um 9 bzw. 16 Uhr auf Facebook live übertragen. Mehr zur Live-Präsentation von Assovini Sicilia und zu weiteren Online-Terminen finden Sie auf https://www.wein-und-markt.de/termine -ac-