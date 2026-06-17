Sonderpreis für Laurenz

Die Laurenz Weinhandlung und Weinbar in Mainz wurde mit dem „Sonderpreis Generation Riesling“ als bester Weinfachhandel ausgezeichnet. Diesen haben die Deutsche Weinprinzessin Katja Simon, Andreas Kaul vom Deutschen Weininstitut (DWI) und Simon Werner, Chefredakteur von WEIN+MARKT, im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Generation Riesling (GenR) vergeben. Der Sonderpreis ist Teil des jährlich von WEIN+MARKT gemeinsam mit dem DWI verliehenen Fachhandelspreises. Etwa 80% des 3.500 Positionen umfassenden Sortiments entfallen auf deutsche Weine. Mehr als 20 Mitglieder der Generation Riesling sind im Sortiment vertreten, was ein entscheidender Faktor für die Vergabe des Sonderpreises war. Was 2014 als kleine Weinstube in der Mainzer Neustadt begann, hat sich nach den Worten von Katja Simon zu „einer der spannendsten Adressen im deutschen Weinhandel“ entwickelt. Der Fachhandelspreis wird von Zwiesel Glas und Howasped unterstützt. Das Gewinnerteam erhält ein Preisgeld von 1.000 Euro und einen Pokal von Zwiesel Glas. -red-