Spaniens Rebfläche schrumpft weiter

Die Rebfläche in Spanien ist im Jahr 2021 erneut eingebrochen. Mit 941.087 Hektar reduzierte sich die Anbaufläche um 8.478 Hektar im Vergleich zu 2020. Laut des Observatorio Español del Mercado de Vino ist dies die niedrigste Zahl in der jüngeren Weinbaugeschichte der Iberischen Halbinsel. Von den 941.087 Hektar waren 41 Prozent oder 383.368 Hektar (minus 0,5 Prozent) bewässert. Die Provinz mit der größten Anbaufläche bleibt Kastilien-La Mancha mit 458.952 Hektar. Dies entspricht 49 Prozent der Gesamtfläche (minus 1,3 Prozent). Es folgen die Extremadura mit 85.872 Hektar (plus 2,5 Prozent) und Castilla y León mit 72.331 Hektar (minus 0,8 Prozent). Seit 1980 hat sich die Rebfläche für Keltertrauben in Spanien um 701.535 Hektar (minus 42,7 Prozent) verringert. Nur in den Provinzen La Rioja (plus 21.548 Hektar) und dem Baskenland (plus 4.667 Hektar), in denen das Weinbaugebiet Rioja liegt, haben ihre Fläche seit 1980 vergrößert. Kastilien- La Mancha ist seitdem am stärksten geschrumpft (minus 297.856 Hektar). -kap-