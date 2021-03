„Spanish Wine Specialist“ geht in die nächste Runde

Vor kurzem hat die Spanische Wirtschafts- und Handelsabteilung – ICEX zum ersten Mal das neue internationale Diplom „Spanish Wine Specialist“ an 21 Weinfachleute aus sechs Ländern verliehen. In einem fünfwöchigen Online-Kurs erhielten die Teilnehmer (jeweils montags) umfangreiche Informationen zu den geografischen und klimatischen Besonderheiten, den wichtigsten Rebsorten, Regionen und Weinstilen der spanischen Weinwelt sowie Insights zu aktuellen Tendenzen und Strömungen im spanischen Weinbau. Nach Angaben der Veranstalter haben alle fünf Teilnehmer aus Deutschland das Zertifikat mit Auszeichnung erworben. Toni Aguado (Pinard de Picard), Franziska Lichtenberger (Cavaísimo), Felix Bodmann (Journalist und Blogger), Thomas Maier (Weinhaus Süd Köln) sowie Markus J. Eser (Wine Calender Project) zählen nun zum Kreis der erfolgreichen Absolventen dieser neuen Fortbildung. Der „Spanish Wine Specialist“ richtet sich an Fachpersonal aus den Bereichen HoReCa, Handel und Presse sowie an Lehrende an Hotel- und Sommelier-Fachschulen, die ihr gewonnenes Wissen an ihr Team, ihre Kunden, Leser oder Schüler weitergeben möchten. Aufgrund der guten Resonanz auf die Premiere startet am 25. Mai 2021 ein weiterer Kurs. Interessenten können sich anmelden über vinos.dusseldorf@comercio.mineco.es -red-