Spitzenwein-Auktion für Ukraine-Hilfe

Die britische Wein-Community- und Auktions-Plattform Crurated, London, wird vom 14. bis 20. März 2022 rare Weine von Top-Weingütern zu Gunsten der Hilfe in der Ukraine versteigern. Insgesamt werden bei der „The All Heart Auction“ 250 Flaschen mit einem geschätzten Vorauktionswert von 100.000 Dollar angeboten. Mit der Auktion soll Geld für die humanitäre Hilfe in der Ukraine gesammelt werden. Der Erlös der Auktion geht an die Organisationen Save the Children, Rotes Kreuz, UNICEF und UNHCR. Versteigertwirdt etwa eine Roederer-Cristal-Vertikal, eine Vertikale der Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses von Groffier, ausgewählte Flaschen vonMéo-Camuzet, eine Jeroboam (5 Liter) Barolo DOCG von Mascarello sowie viele Weine einiger der renommiertesten Winzer und Champagnerhäuser wie beispielsweise Larmandier-Bernier, Doyard, Dujac, Salon, Billecart-Salmon, Geoffroy, Chateau Pavie, Poderi Aldo Conterno, Grattamacco, Biondi Santi, Elio Altare, Fontanafredda, Borgogno und Roberto Voerzio. Jede verkaufte Weinflasche der Liste ( https://bit.ly/3q1o2xn ) ist mit einem Non-Fungible Token (NFT) ausgestattet, der die Geschichte des Weins und der Flasche speichert und damit fälschungssicher macht. Interessierte Bieter können für die Auktion ein Konto bei www.crurated.com anlegen. Die Auktion wurde von Crurated-Gründer Alfonso de Gaetano ins Leben gerufen.